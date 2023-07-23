Минобороны возложило вину за повреждение собора в Одессе на Украину

Россия не причастна

В Минобороны опровергли сообщения о повреждении Спасо-Преображенского собора в Одессе российским высокоточным оружием. В военном ведомстве заявили, что минувшей ночью удары наносились по объектам, на которых готовились террористические атаки против России. Все они находились на безопасном расстоянии от собора.

"С учетом опубликованных местными жителями видеокадров, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов", - говорится в заявлении Минобороны.

Там подчеркнули, что удары высокоточным оружием проводятся на основе тщательно проверенной и подтвержденной информации. Это исключает поражение гражданских объектов и объектов культурного и исторического наследия.

О повреждении Спасо-Преображенского собора ранее сообщили власти Одессы. Кроме того, пострадали православные реликвии.

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