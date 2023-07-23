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Собянин: Основное здание Музея транспорта Москвы откроется в конце 2024 года

12:52
  • воскресенье
  • 23 июля 2023

В постоянной экспозиции появятся метровагоны "Еж3" и "Номерной"

Специалисты Музея транспорта Москвы завершили реставрацию метровагонов "Еж3" и "Номерной". Об этом сообщил Сергей Собянин.

"В конце 2024 года в гараже Мельникова на ул. Новорязанская, д. 27 откроется основное здание Музея транспорта Москвы. В нем разместится постоянная экспозиция, посвященная развитию транспортной системы и истории транспорта. Сейчас здание находится на реставрации", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Один из этажей посвятят истории Московского метрополитена. Мэр напомнил, что "Еж3" перевозил пассажиров до 2020 года, а "Номерные" ходят в метро до сих пор. Экспонаты будут открыты для посетителей и доступны для изучения. Внутри вагонов развернется мини-выставка, а через прозрачные перегородки и люки можно будет рассмотреть их техническое устройство.

 

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