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Военный Образцовый оркестр Почетного караула выступил в Измайловском парке

14:50
  • воскресенье
  • 23 июля 2023

Музыканты исполнили марши, отрывки из опер и популярные песни

В преддверии 16-го международного фестиваля "Спасская башня" в Измайловском парке Москвы выступил Военный Образцовый оркестр Почётного караула с программой "На страже воинских традиций".

Музыканты исполнили марши, вальсы, отрывки из опер и популярные песни. Некоторые слушатели не смогли устоять и пустились в пляс.

Такие концерты проходят в столице в течение всего лета. А финал музыкального марафона завершит фестиваль "Спасская башня", который стартует на Красной площади в конце августа.

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Военный оркестр
Военный оркестр
Военный оркестр в парке
Военный оркестр в парке
Военный оркестр
Военный оркестр
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