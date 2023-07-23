Путин рассказал о значительных потерях иностранных наемников на Украине

Причина в их глупости

Владимир Путин встречается со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Переговоры на высшем уровне прошли в Константиновском дворце в Стрельне в неформальной обстановке. Как отметил российский президент, они продолжатся и завтра.

На повестке - сотрудничество Москвы и Минска во всех сферах и взаимодействие в рамках союзного государства. В центре особого внимания вопросы безопасности и ситуация вокруг Украины, а также ход спецоперации. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что Россия сейчас противостоит практически всему блоку НАТО, однако использование иностранных наёмников и техники на приносит Киеву ожидаемых результатов.

Лукашенко: "По нашим данным, я записал, более 15 "Леопардов" уничтожено и более 20 "Брэдли" за один бой. Такого, по-моему, никогда не было, чтобы иностранных...

Путин: "Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день. Просто там, с той стороны, действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой".

Лукашенко: "Совершенно верно. Эта бездумная политика бросать неподготовленных людей и наёмников в пекло ни к чему не приведёт. Но контрнаступления нет. Что дальше?"

Путин: "Нет, оно есть, просто оно проваливается".

Лукашенко: "Начали подключать Польшу и активно подключают наёмников. Я специально привёз Вам карту о переброске вооружённых сил Польши к границам Союзного государства. Мы видим, готовится почва. Они хотят оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за активное участие поляков в этой операции против, естественно, войск Российской Федерации. это неприемлемо. Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемо. И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать".

Путин: "Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери. Из-за своей глупости".

Лукашенко: "Они же кучками ходят там".

Путин: "Во всяком случае общественность стран, правительства которых посылают людей сегодня в зону боевых действий, тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей.

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