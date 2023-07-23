На острове Родос из-за пожаров эвакуировали уже 19 тысяч человек

Туристов экстренно вывозят на катерах

Массовая эвакуация объявлена на греческом острове Родос. Лесные пожары угрожают, как минимум, четырём населённым пунктам. Среди них - известные морские курорты. Туристов экстренно вывозят на катерах. Несколько человек госпитализированы.

Прикрывая лица, кто полотенцем, а кто футболкой, люди спешат прочь из дорогих отелей. Но есть и такие, кто задерживает эвакуацию, подвергая и свою, и чужие жизни опасности. На пляжах сейчас очереди к катерам и лодкам. Береговая охрана задействовала весь доступный транспорт. Уже эвакуировали 19 тысяч человек.

Размещают людей в школах, конференц-залах больших отелей и даже на стадионах. Пожары бушуют на Родосе почти неделю. Сначала загорелись леса в центральной части острова. Из-за аномально жаркой, сухой и ветреной погоды пламя быстро перекидывается к побережью. Огонь уничтожил несколько отелей. На борьбу брошено 200 пожарных, 40 машин, 15 самолётов и вертолётов, но стихия продолжает наступать.

Лесные пожары на Родосе - не редкость, но в этом году их масштаб бьёт все рекорды. Период аномальной жары обещает стать самым продолжительным в истории. Метеорологи говорят о двух с половиной неделях пекла.

Будет побит и температурный рекорд 2007 года в Афинах - почти 45 градусов по Цельсию. Властям уже пришлось закрыть для туристов Акрополь и другие достопримечательности. Такие высокие температуры в Европу перенёс тепловой взрыв из Сахары – "Харон". Он обещает дойти и до юго-востока Франции, где под угрозой окажется работа атомных электростанций.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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