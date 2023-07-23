Путин пообщался с россиянами у Кронштадтского морского собора

И охотно фотографировался с ними
Владимир Путин и Александр Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора вышли на площадь перед ним и пообщались с людьми.
Лидеров двух стран страну же окружили и стали просить сфотографироваться с ними. Российский президент охотно соглашался. Журналисты поинтересовались у Путина о соблюдении карантина.
"Люди важнее, чем карантин", - ответил глава государства.
Кроме того, люди желали президенту здоровья и благополучия, а также признавались в любви.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"