Путин пообщался с россиянами у Кронштадтского морского собора

И охотно фотографировался с ними

Владимир Путин и Александр Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора вышли на площадь перед ним и пообщались с людьми.

Лидеров двух стран страну же окружили и стали просить сфотографироваться с ними. Российский президент охотно соглашался. Журналисты поинтересовались у Путина о соблюдении карантина.

"Люди важнее, чем карантин", - ответил глава государства.

Кроме того, люди желали президенту здоровья и благополучия, а также признавались в любви.

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