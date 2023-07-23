ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пообщался с россиянами у Кронштадтского морского собора

14:13
  • воскресенье
  • 23 июля 2023

И охотно фотографировался с ними

Владимир Путин и Александр Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора вышли на площадь перед ним и пообщались с людьми.

Лидеров двух стран страну же окружили и стали просить сфотографироваться с ними. Российский президент охотно соглашался. Журналисты поинтересовались у Путина о соблюдении карантина.

"Люди важнее, чем карантин", - ответил глава государства.

Кроме того, люди желали президенту здоровья и благополучия, а также признавались в любви.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и жители Санкт-Петербурга
Владимир Путин и жители Санкт-Петербурга
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.