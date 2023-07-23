Корабли России и Китая на совместных учениях отразили атаку с воздуха

Учения "Север/Взаимодействие - 2023" завершаются

Военные корабли России и Китая отразили воздушную атаку условного противника в акватории Японского моря. Там проходит завершающий этап совместных учений "Север/Взаимодействие - 2023".

Атаку на боевые корабли имитировали самолёты и истребители двух стран. Кроме того, экипажи судов обнаружили и уничтожили беспилотные летательные аппараты. Выполнили артиллерийские стрельбы и электронные пуски зенитных ракет.

Ещё одна задача в ходе манёвров - нанесение ударов управляемым ракетным оружием морского базирования по береговой цели.

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