Собянин: В Москве импортозаместили компоненты для реакторов атомных ледоколов

Деталь создали за рекордные четыре месяца

Столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для реакторов атомных ледоколов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. Раньше эти детали поставляли из Европы.

Деталь создали за рекордные четыре месяца. Ожидается, что к концу года такие компоненты будут на всех строящихся ледоколах в стране.

Собянин добавил, что город поддерживает производителя. Предприятие имеет статус промышленного комплекса, который дает налоговые льготы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"