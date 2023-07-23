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Собянин: В Москве импортозаместили компоненты для реакторов атомных ледоколов

15:54
  • воскресенье
  • 23 июля 2023

Деталь создали за рекордные четыре месяца

Столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для реакторов атомных ледоколов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. Раньше эти детали поставляли из Европы.

Деталь создали за рекордные четыре месяца. Ожидается, что к концу года такие компоненты будут на всех строящихся ледоколах в стране.

Собянин добавил, что город поддерживает производителя. Предприятие имеет статус промышленного комплекса, который дает налоговые льготы.

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