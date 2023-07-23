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Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в московском аэропорту

16:32
  • воскресенье
  • 23 июля 2023

Самолет Франциска приземлится в Москве для дозаправки по пути в Монголию

Папа Римский Франциск предложил патриарху Кириллу встретиться в одном из московских аэропортов во время дозаправки его самолета на пути в Монголию или из нее.

О предложении понтифика сообщил глава Всемирного Союза староверов Леонид Севостьянов, который поддерживает связь с Франциском.

Встреча может состояться либо 31 августа, когда Папа будет лететь в Монголию, либо 4 сентября, когда он полетит назад. Севостьянов напомнил, что аналогичным образом Франциск и Кирилл встречались в аэропорту Гаваны в 2016 году.

"Аэропорт считается транзитной зоной, соответственно, и здесь тоже могла бы быть встреча в аэропорту. Если со стороны патриарха будет такой отклик, то не откладывая в долгий ящик, такая встреча могла, могла бы произойти...", - сказал Севостьянов агентству РИА Новости.
 

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