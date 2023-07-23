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Собянин пригласил жителей и гостей города на фестиваль неолимпийских видов спорта на ВДНХ

18:03
  • воскресенье
  • 23 июля 2023

Вход бесплатный

Фестиваль неолимпийских видов спорта во второй раз пройдет на ВДНХ 29 июля. Об этом рассказал  Сергей Собянин.

"Любители активного образа жизни во второй раз соберутся на территории главной выставки страны. Всех желающих обучат основам неолимпийских видов спорта, расскажут их правила. У арки главного входа, рядом с 3-м Каменским прудом, на мини-футбольном поле у Мичуринского сада и на стадионе в парке "Останкино" пройдут мастер-классы и соревнования. Спортсмены международного уровня покажут, как выполнять трюки, и проведут открытые тренировки", – написал мэр на своей странице в соцсетях.

На площадке у арки главного входа пройдут соревнования сразу по нескольким видам спорта.

Подробную программу можно найти на сайте мэрии Москвы. Вход на все мероприятия бесплатный.

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