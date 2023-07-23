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Пьяный москвич пытался прорваться в Кремль на встречу с Путиным

18:39
  • воскресенье
  • 23 июля 2023

Мужчину задержали

Пьяный москвич пытался проехать на своем внедорожнике в Кремль, утверждая, что у него назначена встреча с Владимиром Путиным. Инцидент произошел еще 21 июля, однако известно об этом стало только сейчас.

В пятницу утром 40-летний Алексей за рулем своего внедорожника доехал из Чертаново до Красной площади. Далее он подъехал к дежурному и заявил, что ему нужно попасть в Кремль на "бизнес-встречу" с Владимиром Путиным.

Охрана не поверила мужчине и задержала его. Проверка показала, что он был пьян. Теперь Алексея ждет суд за вождение в нетрезвом виде, сообщает телеграм-канала Shot.

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