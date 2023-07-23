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Никсон еще 30 лет назад предвидел конфликт России и Украины

19:51
  • воскресенье
  • 23 июля 2023

Экс-президент США предупреждал Билла Клинтона о риске конфликта

Экс-президент США Ричард Никсон в 1994 году предупреждал тогдашнего главу государства Билла Клинтона о риске конфликта между Москвой и Киевом. В рассекреченном письме он охарактеризовал ситуацию на Украине как взрывоопасную.

Как пишет Wall Street Journal, в тот год Ричард Никсон посещал Россию и Украину. По итогам двухнедельного пребывания в этих странах он написал письмо Биллу Клинтону. В нем он заявил об ухудшении отношений Москвы и Киева. По мнению Никсона, американские власти недостаточно серьезно относились к этой проблеме.

"Если позволить этой ситуации выйти из-под контроля, то Босния покажется нам утренником в детском саду. Из-за важности Украины я неохотно призываю вам немедленно усилить наше дипломатическое представительство в Киеве", - писал Никсон (цитата по РИА Новости).

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