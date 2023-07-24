Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям

На месте работают оперативные службы

Атаку беспилотников минувшей ночью предотвратили в Москве. Как рассказали в министерстве обороны, наши военные для их подавления использовали средства радиоэлектронной борьбы.

Как уточняется, пострадавших и серьезных разрушений нет. Обломки одного из БПЛА упали на Комсомольском проспекте. Второй угодил в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. Там выбиты стекла на 17 и 18 этажах.

О принятых городскими властями мерах на своей странице в соцсети рассказал Сергей Собянин. На месте работают правоохранительные органы и представители всех экстренных служб. Движение автотранспорта в этом районе перекрыто.

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