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ВС России нанесли мощный удар по украинскому порту

08:15
  • понедельник
  • 24 июля 2023

В регионе объявлена воздушная тревога

Мощный удар нанесен минувшей ночью по украинскому порту. Взрывы прогремели в Одесской области, в городе Измаил, передает со ссылкой на украинские СМИ РИА Новости.

ВС России ударили по местам подготовки терактов
ВС России продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам ВСУ

Крупный морской порт, расположенный в Измаиле – важный транспортный узел, он был задействован в зерновой сделке. Телеканалы на Украине также сообщают о взрывах в Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога.

После 17 июля, когда киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, Россия вышла из зерновой сделки. Российские вооруженные силы наносят удары возмездия по украинским портам в Одессе, Ильичевске и Николаеве, где расположено производство беспилотных катеров, использованных ВСУ для терактов.

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