ВС России нанесли мощный удар по украинскому порту

В регионе объявлена воздушная тревога

Мощный удар нанесен минувшей ночью по украинскому порту. Взрывы прогремели в Одесской области, в городе Измаил, передает со ссылкой на украинские СМИ РИА Новости.

Крупный морской порт, расположенный в Измаиле – важный транспортный узел, он был задействован в зерновой сделке. Телеканалы на Украине также сообщают о взрывах в Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога.

После 17 июля, когда киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, Россия вышла из зерновой сделки. Российские вооруженные силы наносят удары возмездия по украинским портам в Одессе, Ильичевске и Николаеве, где расположено производство беспилотных катеров, использованных ВСУ для терактов.

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