Статья опубликована в преддверии саммита "Россия - Африка"

Президент России Владимир Путин поделился своим видением развития российско-африканских отношений и обозначил направления сотрудничества, приоритетные для совместной работы на предстоящие десятилетия. Соответствующая статья для африканских средств массовой информации опубликована в понедельник, 24 июля.

Российский лидер напомнил, что во все времена отношения нашей страны с африканским континентом отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью. Путин отметил "тесное взаимодействие на мировой арене, твердую и последовательную защиту со стороны СССР, а затем России интересов стран Африки на международных площадках".

Особое значение прочные российско-африканские отношения приобретают в настоящее время, подчеркнул политик. В мире формируются мощные экономические и политические центры силы и влияния — по мнению президента России, новый миропорядок "будет более справедливым и демократичным", а Африка займет в нем достойное место.

Путин также указал на особое значение бесперебойных поставок продовольствия в страны Африки и напомнил, что Россия делает это также и безвозмездно.

Однако рестрикции Запада осложняют данную работу, а зерновая сделка "по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины", вместо того, чтобы помочь беднейшим государствам, цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее источники рассказали, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может в ближайшее время отправиться с визитом в ЮАР — она попробует способ давления на африканское государство с тем, чтобы она пересмотрела свои отношения с Россией.

Западные СМИ отмечали, что Европе и США не понравилось, что ЮАР, несмотря на внешнее давление раскритиковала западные санкции и не приостановила сотрудничество с Москвой, а планы России, ЮАР и Китая провести совместные военном-морские учения "вызвали ярость у Запада".

Однако глава российского МИД Сергей Лавров, совершивший большое турне по странам Африки, подчеркивал, что формирование многополярного мира — это объективный и неостановимый процесс, а попытки коллективного Запада обратить этот процесс вспять тщетны — максимум, на что они могут рассчитывать, это "некоторое торможение объективного хода истории".

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