Киев выразил надежду на принятие Украины в НАТО в 2024 году

Пока альянс не спешит исполнить пожелания украинских властей

Украину могут принять в НАТО на саммите альянса летом 2024 года. Такое заявление сделал украинский министр обороны Алексей Резников.

Политик подчеркнул в интервью CNN, что рассматривает следующую встречу на высшем уровне, которая пройдет в Вашингтоне, как момент, когда Украине предоставят членство в НАТО.

Однако Резников подтвердил понимание на Украине того факта, что до окончания боевых действия вступить в альянс не получится. С учетом этого украинский министр выразил надежду на завершение российско-украинского конфликта к лету 2024 года, а до того времени предложил сфокусироваться на реформах, которых приблизят Украину к членству в НАТО.

Украина рассчитывала получить как минимум "четкий сигнал" о своем скором вступлении в НАТО на июльском саммите блока в Вильнюсе. Однако члены альянса не предоставили Киеву ни приглашение, ни дорожную карту с конкретными сроками.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ пояснил: Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что приглашение Киеву вступить в альянс привело бы к конфликту с Россией, однако это не входит в планы организации. Однако политик подчеркнул, что, вильнюсский саммит приблизил страну к членству в альянсе.

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