Виновата снова Россия

Контрнаступление ВСУ идет тяжело. Это признал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, российские войска организовали "надежную оборону". По словам Блинкена, Вашингтон исходит из того, что пресловутое наступление продлится несколько месяцев. Однако большинство западных военных наблюдателей открыто в этом сомневаются.

Вероятность крупномасштабного прорыва ВСУ в этом году вряд ли произойдёт. Об этом пишет The Wall Street Journal. Ситуация на фронте резко изменилась и при этом, очевидно, не в сторону Украины. И виноваты в этом страны Запада, делают вывод авторы статьи. Оказывается, США и Европа были прекрасно осведомлены, что у Киева нет необходимого для контрнаступления вооружения. И коллективно сделали ставку на "находчивость" армии ВСУ.

"Без необходимого количества боеприпасов наступление ВСУ зайдёт в тупик. Бойцы при этом понесут огромные потери как в технике, так и в живой силе. Вашингтон готовится к президентским выборам, на которые может повлиять и конфликт на Украине. А без США Европа помогать Киеву не сможет. Западные военные наблюдатели все больше убеждаются: ВСУ не способны противостоять ВС РФ. Украинская армия нуждается в серьёзной подготовке и обучению сложным манёврам", - говорится в статье.

Киевский режим при этом продолжает делать хорошую мину при плохой игре. Владимир Зеленский накануне неожиданно ударился в терминологию, заявив, что наступлением украинской армии можно называть не то, что ВСУ уже продемонстрировала, а что только произойдёт в дальнейшем. Сегодня же концепция, очевидно, изменилась. В интервью изданию Politico президент Украины попытался оправдаться за провалы на фронте.

"У нас были планы начать его весной. Но мы этого не сделали, потому что, честно говоря, у нас не хватало боеприпасов и вооружений, и не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию. Это дало России время заминировать земли и построить несколько рубежей обороны. И, определённо, у них по факту оказалось даже больше времени, чем им самим было нужно", - заявил Зеленский.

Вашингтон пока готов терпеть растущие аппетиты киевского режима. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN пообещал, что Украина получит свои желанные F-16, вот только их поставка займёт несколько месяцев.

Впрочем, главное, что продолжает интересовать украинских чиновников, - это сроки вступления в НАТО. Однако и там не всё так радужно. Журнал Newsweek сообщает: на саммите в Вильнюсе речи о членстве в альянсе для Киева не было. Хотели ограничиться обещаниями интеграции в евроатлантическое сообщество.

"Первоначальное предложение было слабее, сказал источник, близкий к офису Зеленского. Они заявили, что Украина будет включена в евроатлантическое сообщество. Они не хотели использовать слово "членство". И они не хотели использовать слово "НАТО". Там такая большая дыра, что через неё могут проехать несколько грузовиков", - пишет журнал.

Активнее всех палки в колёса членства Украины в НАТО вставляет пятая колонна Европы в лице лидеров Германии и Франции. Макрон и Шольц неоднократно подчёркивали важность продолжения разговора с Россией. Глава пятой республики вообще собирался в Йоханнесбург на саммит БРИКС в надежде пересечься там с российской делегацией. Вот только приглашения так и не получил.

Южноафриканский новостной портал News 24 сообщает: французский президент по итогу остался за бортом. Негласной персоной нон-грата объявлен не только Макрон. Руководители США и Великобритании тоже приглашений не получили.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"