"Склоним голову": в Греции надеются на помощь России в тушении пожаров

Сами власти страны справиться не могут

Природные пожары в Греции стремительно распространяются. Два крупных очага выявили на островах Корфу и Эвбея. С огнем борются с земли и воздуха, но работу серьезно осложняет сильный ветер.

Жителям городов, к которым пламя подобралось вплотную, разослали смс-сообщения с предписанием эвакуироваться в безопасное место. Наиболее сложная обстановка на Родосе, остров горит уже уже шестой день, одновременно пришлось эвакуировать около 20 тысяч человек. Эту спасательную операцию называют крупнейшей в истории страны.

Бывший глава Минобороны Греции Панос Камменос призвал власти обратиться за помощью к России, чтобы получить самолеты Бе-200.

"Давайте склоним голову и попросим о помощи прямо сейчас. Нам ее дадут", — написал он.

Раньше наши амфибии много раз тушили крупные пожары в Европе. Как раз сейчас Бе-200 успешно справляются с возгораниями в Турции. Наши самолеты участвуют с спасательной операции по указанию президента Владимира Путина.



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