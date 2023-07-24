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Силы ПВО сбили 11 беспилотников над Крымом

08:34
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Один дрон попал в склад боеприпасов в Джанкое

Одиннадцать украинских беспилотников атаковали Крым в ночь на понедельник. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

В Крыму произошел взрыв на складе боеприпасов
Аксенов заявил о попытке атаки беспилотников ВСУ на объекты Крыма

Как сказано в посте Аксенова в Telegram, дроны были сбиты или подавлены силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы. Обломки БПЛА попали в частный жилой дом в Кировском районе полуострова.

Также глава Крыма сообщил, что принято решение об эвакуации населения. Жители близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе будут вывезены в безопасные убежища.

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