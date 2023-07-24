МИД оценил атаку беспилотников на Москву как акт международного терроризма

Никто не пострадал

Очередная попытка нанести удар по Москве с использованием дронов — это акт международного терроризма. Такое заявление сделала в понедельник, 24 июля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире RTVI.

Киевский режим в ночь на 24 июля предпринял новую попытку атаковать Москву с помощью беспилотников. Российские военные для их подавления использовали средства радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и серьезных разрушений нет. Обломки одного из БПЛА упали на Комсомольском проспекте. Второй угодил в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. Там выбиты стекла.

К настоящему времени движение по Комсомольскому проспекту в Москве в направлении центра восстановлено по двум полосам, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что обеспечение безопасности мирного населения российских регионов — это главная задача, которая стоит перед властями. При этом киевский режим, вопреки заверениям в оборонительном характере своих действий, продолжает предпринимать попытки терактов и диверсий, угрожающих мирному населению и гражданской инфраструктуре.

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