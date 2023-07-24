Польша разместит саперный батальон между Россией и Белоруссией

Сформировать его предполагается к концу года

Польша разместит новый саперный батальон на северо-востоке страны в городе Августов в Сувалкском коридоре — между Россией и Белоруссией. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказал польский министр обороны Мариуш Блащак.

Как отметил политик, "это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя", причем он назвал польских солдат лучшей гарантией безопасности страны, сообщает ТАСС.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил, что власти Польши собираются осуществить переброску войск на территории западных областей Украины. Он подчеркнул, что политическое руководство Польши планирует осуществить переброску войск на Украину под предлогом исполнения союзнических обязательств по обеспечению "безопасности и стабильности" в регионе.

Польский министр обороны Мариуш Блащак выразил уверенность в том, что мощное присутствие Войска польского, сотрудничающего с армией США, на восточной границе государства, полностью закроет это направление от потенциального нападения. Политик заявил, что Варшава намерена купить в США 96 вертолетов Apache, а пока сопутствующие процедуры не завершены, американская армия предоставит Польше восемь вертолетов из собственных запасов.

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