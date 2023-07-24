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Российские войска отразили 13 атак ВСУ под Красным Лиманом

09:02
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Более 40 боевиков сдались в плен

Боевики ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Украинские войска предприняли тринадцать атак, но все они были отражены российскими войсками.

Российские военные отразили за сутки 17 атак ВСУ на донецком направлении
ВС России отразили за сутки три атаки на краснолиманском направлении

Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, В татку шли штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Им противостояли передовые подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и авиации.

Все атаки отражены слаженными действиями российских подразделений. Противник понес значительные потери в личном составе. В плен сдались более 40 боевиков, передает РИА Новости.

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