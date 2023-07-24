Более 40 боевиков сдались в плен

Боевики ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Украинские войска предприняли тринадцать атак, но все они были отражены российскими войсками.

Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, В татку шли штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Им противостояли передовые подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и авиации.

Все атаки отражены слаженными действиями российских подразделений. Противник понес значительные потери в личном составе. В плен сдались более 40 боевиков, передает РИА Новости.

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