ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

09:52
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Они проявляют мужество и отвагу

Подразделение младшего сержанта Сергея Ершова получило приказ обойти неонацистов с тыла и вытеснить их с занимаемых позиций. Задача была выполнена, но несколько наших военных получили ранения. Сергей, несмотря на контузию, вынес пострадавших сослуживцев в безопасное место и оказал им первую помощь.

Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Курбана Умарова отразила четыре атаки превосходящих сил украинских радикалов. Наши бойцы уничтожили свыше десяти единиц техники ВСУ и большое число неонацистов. Грамотное руководство Курбана и профессионализм его подчинённых не позволили противнику прорвать нашу оборону и вынудили его отступить.

Майор Дмитрий Барышников вместе с подчинёнными обеспечивал работу оборудования для оперативной связи подразделений ВДВ с командованием. В ходе обстрелов с позиций ВСУ линия была повреждена. Под плотным огнём, Дмитрий вместе с сослуживцами оперативно выявил поломку и устранил её,  что позволило успешно отразить атаку украинских радикалов. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.