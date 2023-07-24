В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Подразделение младшего сержанта Сергея Ершова получило приказ обойти неонацистов с тыла и вытеснить их с занимаемых позиций. Задача была выполнена, но несколько наших военных получили ранения. Сергей, несмотря на контузию, вынес пострадавших сослуживцев в безопасное место и оказал им первую помощь.

Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Курбана Умарова отразила четыре атаки превосходящих сил украинских радикалов. Наши бойцы уничтожили свыше десяти единиц техники ВСУ и большое число неонацистов. Грамотное руководство Курбана и профессионализм его подчинённых не позволили противнику прорвать нашу оборону и вынудили его отступить.

Майор Дмитрий Барышников вместе с подчинёнными обеспечивал работу оборудования для оперативной связи подразделений ВДВ с командованием. В ходе обстрелов с позиций ВСУ линия была повреждена. Под плотным огнём, Дмитрий вместе с сослуживцами оперативно выявил поломку и устранил её, что позволило успешно отразить атаку украинских радикалов.

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