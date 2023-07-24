ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ обнаружила следы взрывчатки на борту сухогруза с зерном

09:47
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Выявлены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна

Сотрудники ФСБ проверили сухогруз, направлявшийся за зерном из Турции в Ростов-на-Дону. Эксперты обнаружили в трюме следы взрывчатых веществ - динитротолуола и тетрила. Также выявлены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза.

ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области
ФСБ показала видео задержания готовивших покушения на Симоньян и Собчак

Спецслужбы установили, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия. А в июле, уже в турецком порту Тузла, полностью сменилась судовая команда, состоявшая из 12 граждан Украины, название сухогруза было изменено.

Эти обстоятельства могут свидетельствовать об использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатки на территорию Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Судну запретили проходить под судоходной аркой Крымского моста. Сухогрузу предписано покинуть российские территориальные воды, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.