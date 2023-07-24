ФСБ обнаружила следы взрывчатки на борту сухогруза с зерном

Выявлены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна

Сотрудники ФСБ проверили сухогруз, направлявшийся за зерном из Турции в Ростов-на-Дону. Эксперты обнаружили в трюме следы взрывчатых веществ - динитротолуола и тетрила. Также выявлены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза.

Спецслужбы установили, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия. А в июле, уже в турецком порту Тузла, полностью сменилась судовая команда, состоявшая из 12 граждан Украины, название сухогруза было изменено.

Эти обстоятельства могут свидетельствовать об использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатки на территорию Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Судну запретили проходить под судоходной аркой Крымского моста. Сухогрузу предписано покинуть российские территориальные воды, передает ТАСС.

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