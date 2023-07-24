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Минобороны России раскрыло подробности попытки атаки дронов на Крым

09:47
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Попытка была сорвана

В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. Об этом рассказали в пресс-службе российского Министерства обороны.
МИД оценил атаку беспилотников на Москву как акт международного терроризма

В ведомстве подчеркнули, что 14 дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, при этом 11 аппаратов упали в Черное море, а три — на территории Крыма. Еще три беспилотника были сбиты системой противовоздушной обороны.

Никто не пострадал, цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что 11 украинских беспилотников атаковали Крым в ночь на понедельник, при этом произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Обломки одного БПЛА попали в частный жилой дом в Кировском районе полуострова.

Из соображений безопасности крымские власти решили эвакуировать людей из нескольких сел, расположенных в радиусе пяти километров от склада боеприпасов.

Два поезда следуют с опозданием в связи с остановкой движения на перегоне в Джанкойском районе на севере Крыма после ЧП на складе боеприпасов, пассажирам предложат пересесть на автобусы.

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