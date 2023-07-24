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Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

09:59
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Российский лидер подчеркнул вклад коллеги в развитие партнерства между странами

Президент России Владимир Путин в понедельник, 24 июля, поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в днем рождения. Политику исполнилось 66 лет.
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Российский лидер отметил авторитет своего коллеги и успехи в развитии Узбекистана под его руководством.

Путин отдельно подчеркнул, что Мирзиёев вносит большой личный вклад в упрочение стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном, а также отметил, что высоко ценит личные товарищеские отношения, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в Узбекистане состоялись досрочные выборы главы государства, в которых победил Мирзиёев. В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что "убедительная победа на выборах подтверждает ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке". Российский лидер выразил уверенность, что страны укрепят двустороннее сотрудничество и нарастят координацию в региональных и международных делах.

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