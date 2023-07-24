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Минск обвинил Запад в использовании всего арсенала средств воздействия

10:38
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Международная обстановка усугубилась, отметили в белорусском МИД

Запад задействовал против Белоруссии весь доступный ему арсенал средств воздействия. Об этом в понедельник, 24 июля, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник.
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Как подчеркнул дипломат, в отношении его страны применяется весь спектр "инструментов воздействия на несогласных с сохранением однополярного миропорядка — от экономических ограничительных мер до полномасштабной гибридной войны и угроз силового воздействия, которые слышны все громче".

Белоруссия, оказавшись "в эпицентре геополитического разлома", всецело ощущает на себе "все процессы, связанные с коллапсом архитектуры европейской, да и глобальной безопасности, с девальвацией системы международных отношений, деградацией международного права", цитирует Алейника ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что Белоруссия является частью Союзного государства. Это означает, что развязывание другими странами агрессии в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России — этим и будет определяться реакция на соответствующие действия извне.

Путин также указывал, что у Польши имеются враждебные планы в отношении Белоруссии — "вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее".

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