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Мишустин: Приморье получит почти 3 трлн рублей инвестиций

10:22
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Глава кабмина прибыл в регион

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 24 июля, находится в Приморском крае с рабочей поездкой.
Путин заявил о необходимости увеличения притока инвестиций

Как отметил политик, "Приморский край, Сахалин и многие другие области стали местами, куда инвесторы придут", при этом "мы видим, это те огромные инвестиции, которые сюда привлечены".

Говоря конкретно о Приморье, Мишустин указал, что общий объем планируемых инвестиций составляет 2,8 трлн рублей. При этом уже вложено 590 млрд рублей.

Премьер обратился к инвесторам с призывом продолжать "этот процесс", поскольку "нам очень важно, государству, в том числе и от вас знать обратную связь", сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее Приморский край был назван в числе субъектов Российской Федерации, которым выделили более 800 млн рублей на обновление мощностей на сельскохозяйственных предприятиях. Мишустин подчеркивал, что российское сельское хозяйство должно развиваться в том числе за счет современных научных достижений и высоких агротехнических стандартов. При этом отрасль уже показывает хорошие результаты, в том числе за счет запуска новых инвестиционных объектов.

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Михаил Мишустин
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