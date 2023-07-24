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Беспилотник упал на территорию кладбища в Зеленограде

10:21
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Взрывных устройств на нем не обнаружено

Квадрокоптер с камерой упал на территорию центрального кладбища в Зеленограде. Как сообщили в экстренных службах, это беспилотник вертолетного типа Mavic 2.

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По данным источника агентства ТАСС, взрывных устройств на дроне не обнаружено. Пострадавших в результате происшествия нет. Правоохранительные органы выясняют, кто и откуда запустил беспилотник.

В экстренных службах отметили, что этот иницидент не связан с утренней попыткой атаки беспилотников на Москву. Как сообщалось ранее, попытка двух украинских БПЛА атаковать объекты в столице была пресечена утром 24 июля. Обошлось без пострадавших и серьезных разрушений, дроны были подавлены средствами РЭБ.

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