Главный инженер ТЦ "Времена года" задержан после потопа

Погибли 4 человека

Главного инженера московского торгового центра "Времена года" задержали по делу о прорыве трубы с кипятком.

Он подозревается в нарушении требований промышленной безопасности, в результате чего погибли два и более человек. Как сообщила прокуратура, задержанному 39 лет, он осуществлял трудовую деятельность в ТЦ по договору.

В скором времени ему изберут меру пресечения, сообщили в Следственном комитете России.

Трагедия в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве произошла днем 22 июля. Погибли четыре женщины, они работали в гипермаркете "Глобус гурмэ" на минус первом этаже.

Спасателям удалось извлечь из затопленного ТЦ 10 человек, девять из них были госпитализированы. У всех пострадавших - ожоги.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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