Мишустин: модернизация ЖКХ улучшит условия жизни миллионов россиян

Премьер посетил приморье

Программа модернизации коммунальной сферы позволит улучшить условия жизни миллионов россиян. Об этом заявил Михаил Мишустин. Он совершает рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири. Во Владивостоке премьер-министр ознакомился с проектами, которые реализуют в Приморье, и принял участие в работе форума по развитию малых городов.

Представители всех регионов России сегодня собрались на острове Русский, в кампусе Дальневосточного федерального университета. Более тысячи участников обсуждают главную тему — как помочь развитию малых городов страны.

Один из векторов развития городов - создание комфортной среды, единогласно говорят участники форума. И сама площадка мероприятия - кампус университета - пример того, как может быть удобно организованно пространство.

В вузе обучаются более 15 тысяч студентов из 80 регионов страны. Свои научные разработки ученые реализуют в технологическом центре "Русский".

Планируется строительство специального инжинирингового центра, где студенты смогут на практике применить знания. В регионе сегодня реализуются крупные инвестиционные проекты: верфь "Звезда", Находкинский завод минеральных удобрений, Приморский металлургический завод. До 30-го года планируется значительно нарастить и мощности портов. Сейчас активно подключают инвесторов.

Существенные инвестиции сегодня и в малых городах страны. Уже в восьмой раз проводится конкурс лучших проектов комфортной городской среды. Участие принимают небольшие населенные пункты до 200 тысяч человек.

Для Дальневосточных регионов второй год проводят отдельный конкурс. 50 проектов получат федеральные средства на реализацию. Особое внимание привлек оранжевый робот-дворник. Он подметает и моет улицы, убирает снег.

В ходе пленарного заседания Михаил Мишустин заявил, что сегодня в малых городах необходимо развивать инфраструктуру: чтобы в шаговой доступности были поликлиники, школы и детские сады.

Во всероссийском конкурсе создания проектов комфортной среды принимают участие и новые регионы. 31 город представил проекты. Награждение всех победителей станет финальной точкой форума малых городов.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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