Греческие власти не могут без помощи справиться с природными пожарами

Помочь могла бы Россия

Масштабная эвакуация в Греции. Из-за природных пожаров с острова Родос вывозят жителей и туристов. Операция стала крупнейшей в истории страны. Огонь бушует в регионе уже неделю. Каждый день возникают новые очаги возгорания. В тушении задействованы все возможные резервы, но справиться со стихией не удаётся. В соседней Турции, где местным спасателям помогает российское МЧС, дела обстоят лучше.

В Греции "огненный кошмар" - этой ночью вспыхнули новые пожары. Один из крупнейших - на острове Корфу, в районе горы Пантократор. Угрозы жилым районам пока нет, но все же власти призвали к эвакуации. Жителей и гостей острова готовы принять частные суда, они в режиме ожидания. Пожар перемещается на юго-восток широким фронтом, бороться с ним очень сложно - пламя быстро распространяется из-за сильного ветра и низкой растительности. Вся территория региона затянута густым дымом.

Уже неделю сильнейший огонь бушует на острове Родос, оставляя после себя обугленные дома, деревья и машины. Накануне здесь прошла самая масштабная эвакуация в истории страны - из зоны стихийного бедствия было эвакуировано около 19 тысяч человек. Среди жителей и туристов царила паника, люди не понимали, куда идти и где они будут ночевать.

Людей размещали в спортивных залах, конференц-центрах, одна из судоходных компаний в качестве гостиницы предложила одно из своих судов. В международном аэропорту Родоса создается справочная служба для тех, кто в спешке потерял документы. Из-за волны аномальной жары природные пожары вспыхивают во многих частях страны, очевидно, что взять ситуацию под контроль местным властям не удается.

"Помощь международных миссий важна. В данный момент на месте - по указанию пожарной команды - работает 31 словацкий пожарный с четырьмя водными машинами, а с воздуха - два французских самолета, а также два турецких и один хорватский", - сообщил Яннис Артопиос, представитель пресс-службы пожарной охраны Родоса.

Бывший глава Минобороны Греции Панос Камменос призвал греческие власти попросить помощи у России - политик уверен, что спасти его страну смогут самолёты-амфибии Бе-200, которые уже помогали два года назад. Эти машины в Греции называют "Бериев" по названию таганрогского завода-производителя.

"Без "Бериева" ничего не получится. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут", - заявил Панос Камменос, экс-министр обороны Греции.

Официальная реакция от действующих властей Греции пока не поступала. Между тем, российские амфибии помогают тушить лесные пожары в Турции, которая тоже страдает из-за усиления экстремальной жары. В связи с запросом Анкары, в районе Чешме работают два самолета МЧС России. Опытные летчики в сложной горной местности сбросили уже более 80 тонн воды. Турция практически ежегодно обращается к России за помощью в тушении лесных пожаров.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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