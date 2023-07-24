Путин написал статью к саммиту Россия — Африка. Главное

Президент изложил в ней видение развития отношений

Россия способна заместить на мировом рынке украинское зерно. Об этом заявил Владимир Путин в статье, посвящённой отношениям Москвы и африканских стран. Сегодня её опубликовала пресс-служба Кремля. Рекордный урожай позволит нашей стране поставлять на континент продовольствие и удобрения как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. В преддверие саммита "Россия-Африка" президент рассказал и о других политических и экономических аспектах взаимодействия.

Статья, написанная президентом, появилась на сайте Кремля ровно в полночь. Влияет и разница во времени с зарубежными коллегами. Текст, переведен сразу на 6 языков, основных в африканских странах. Впрочем, это никогда не было барьером во взаимопонимании между нашими государствами, пишет Владимир Путин.

Москва всегда поддерживала страны в борьбе за независимость от колониального гнёта. Партнерские связи Москвы с государствами Африки крепли годами. И это не просто слова. Крупные промышленные объекты (фабрики, электростанции, аграрные предприятия) строились советскими специалистами. А тысячи африканских студентов, обучавшихся в российских вузах, приносят пользу на родине.

"Мы всегда строго придерживались принципа "африканским проблемам – африканское решение" и были солидарны с африканцами в их борьбе за самоопределение, справедливость и отстаивание своих законных прав. Никогда не пытались навязывать партнёрам собственные представления о внутреннем устройстве, формах и методах управления, целях развития и путях их достижения. Неизменным остаётся наше уважение к суверенитету государств Африки, их традициям и ценностям, желанию самостоятельно определять свою судьбу, свободно выстраивать отношения с партнёрами", - пишет Путин.

А первый совместный саммит Россия-Африка, прошедший 4 года назад в Сочи, показал, что и Россия и Африка едины в убеждении формировать систему отношений, основанную на учете национальных интересов, неделимости безопасности. Происходящие в мире изменения требуют новых решений. И, прежде всего, в области продовольствия, отметил президент. Для сравнения: в прошлом году наша страна отправила в Африку более 11 миллионов тонн зерновых. А за последние полгода – ещё 10. И это не смотря на введенные Западом санкции, которые, как подчеркнул Путин, вообще не должны мешать гуманитарной миссии. Глава государства припомнил Западу историю с так называемой зерновой сделкой.

"Сделка", которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины.

Судите сами: за почти год в рамках "сделки" из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объёма – меньше одного миллиона тонн.

При этом ни одно из условий "сделки", касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам", - говорится в статье.

Владимир Путин приводит конкретные доказательства того, как месяцами в европейских портах заблокированными простаивают танкеры с российской продукцией. Из 262 тысяч тонн вывести удалось лишь чуть более 50 тысяч.

"С учётом всех этих фактов продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "зерновой сделки" потеряло смысл. Мы возразили против дальнейшего продления "сделки" – с 18 июля её реализация была завершена. Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", - пишет президент.

А, значит, что помощь со стороны Москвы будет продолжаться. Как и в подготовке новых кадров, в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта и, конечно, торговых отношений.

И еще одним способом укрепить связи станет второй саммит Россия-Африка, который на этой неделе пройдет в Санкт-Петербурге. Свое участие подтвердили почти полсотни стран.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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