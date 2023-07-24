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Собянин: Последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте устранят максимально быстро

10:38
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Там выбито несколько окон

Городские службы максимально быстро устранят последствия удара беспилотника на Комсомольском проспекте. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия", – написал мэр в своем телеграм-канале.

В Москве рано утром отразили атаку беспилотников, которые были запущены киевским режимом. Выведены из строя два дрона. Один потерпел крушение на Комсомольском проспекте. Обломки обнаружили у дома номер 17. Другой БПЛА попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачёва. Частично повреждены стёкла на верхних этажах высотного здания.

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