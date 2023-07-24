Встреча высоких представителей стран БРИКС по безопасности началась в ЮАР

Обсуждается механизм взаимодействия стран объединения в области безопасности

Курирующие вопросы безопасности высокие представители стран БРИКС встретились в южноафриканском Йоханнесбурге. Заседания продлятся два дня и пройдут в закрытом режиме, доступ прессе закрыт.

Россию на встрече в ЮАР представляет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. От Китая в ней участвует глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, от ЮАР - советник по безопасности президента страны Сидней Муфамади. Как передает ТАСС, на заседаниях стороны обсудят безопасность в киберпространстве, борьбу с терроризмом, энергетику, координацию действий при решении региональных и глобальных проблем.

Местные СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, сообщают, что стороны обсудят создание механизма тесного сотрудничества стран БРИКС в области безопасности. Он подразумевает совместный ответ членов объединения в случае угрозы или нападения на одного из них. Если кой механизм начнет действовать, организация превратится в силу, с которой Западу придется считаться в большей степени, отмечают эксперты. БРИКС – объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Заявки на вступление в организацию подали более 20 государств.

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