ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Встреча высоких представителей стран БРИКС по безопасности началась в ЮАР

10:59
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Обсуждается механизм взаимодействия стран объединения в области безопасности

Курирующие вопросы безопасности высокие представители стран БРИКС встретились в южноафриканском Йоханнесбурге. Заседания продлятся два дня и пройдут в закрытом режиме, доступ прессе закрыт.

Два десятка стран официально подали заявки на вступление в БРИКС
Песков уточнил формат участия Путина в саммите БРИКС

Россию на встрече в ЮАР представляет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. От Китая в ней участвует глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, от  ЮАР - советник по безопасности президента страны Сидней Муфамади. Как передает ТАСС,  на заседаниях стороны обсудят безопасность в киберпространстве, борьбу с терроризмом, энергетику, координацию действий при решении региональных и глобальных проблем.

Местные СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, сообщают, что стороны обсудят создание механизма тесного сотрудничества стран БРИКС в области безопасности. Он подразумевает совместный ответ членов объединения в случае угрозы или нападения на одного из них. Если кой механизм начнет действовать, организация превратится в силу, с которой Западу придется считаться в большей степени, отмечают эксперты. БРИКС – объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Заявки на вступление в организацию подали более 20 государств.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
БРИКС
БРИКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.