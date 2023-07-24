В Крыму возобновили движение поездов

График был сбит после атаки дронов

Железнодорожное движение, остановленное в связи с происшествием на складе боеприпасов в Джанкойском районе на севере Крыма, возобновлено. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Как указал политик в своем Telegram-канале, задерживались пять поездов: "Москва — Севастополь", "Адлер — Симферополь", два состава "Москва — Симферополь" и "Санкт-Петербург — Евпатория".

К настоящему времени движение пассажирских составов осуществляется в прежнем режиме, отметил Аксенов.

При этом отмечается, что железнодорожная инфраструктура полуострова не получила повреждений в ходе атаки украинских беспилотников, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минобороны рассказали, что в течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. 14 дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, при этом 11 аппаратов упали в Черное море, а три — на территории Крыма. Еще три беспилотника были сбиты системой противовоздушной обороны.

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