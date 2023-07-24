Сын рассказал о состоянии госпитализированного актера Краско

Народному артисту стало лучше

Народного артиста России 92-летнего Ивана Краско перевели из неврологического отделения в реабилитационный корпус.

"Буквально вчера с ним разговаривал, все хорошо, отдыхает там (в реабилитационном корпусе – прим. ред.)", - сообщил ТАСС в понедельник сын актера Федор Краско.

13 июля Краско попал в реанимацию. У актера обнаружились неблагоприятные последствия перенесенного в январе инсульта. До того, в августе 2021 года, артист перенес микроинсульт, а затем еще и переболел коронавирусной инфекцией.

Иван Краско снимался в фильмах "Тарас Бульба", "Господин оформитель", "Особенности национальной охоты в зимний период", в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Мастер и Маргарита", а также в других картинах.

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