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Китай осудил нападение на российских журналистов на Украине

11:18
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Сотрудники СМИ собирали материал для репортажа об обстрелах Запорожской области

Международное гуманитарное право требует от конфликтующих сторон обеспечить безопасность мирного населения, в том числе журналистов. Об этом в понедельник, 24 июля, напомнила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
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Как подчеркнула чиновница, Пекин настаивает на соблюдении участниками конфликта на Украине норм международного гуманитарного права.

Мао Нин также назвала безответственностью решение Соединенных Штатов о поставках Украине запрещенных во многих странах кассетных боеприпасов, сообщает ТАСС.

В полдень 22 июля ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА "Новости". В результате удара пострадали четыре человека. Во время эвакуации скончался военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, получивший ранения при разрыве кассетного суббоеприпаса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что виновные в жестокой расправе над российским военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым понесут наказание, причем ответственность с ними разделят те, кто поставил Киеву кассетные боеприпасы.

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