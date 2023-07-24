Китай осудил нападение на российских журналистов на Украине

Сотрудники СМИ собирали материал для репортажа об обстрелах Запорожской области

Международное гуманитарное право требует от конфликтующих сторон обеспечить безопасность мирного населения, в том числе журналистов. Об этом в понедельник, 24 июля, напомнила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Как подчеркнула чиновница, Пекин настаивает на соблюдении участниками конфликта на Украине норм международного гуманитарного права.

Мао Нин также назвала безответственностью решение Соединенных Штатов о поставках Украине запрещенных во многих странах кассетных боеприпасов, сообщает ТАСС.

В полдень 22 июля ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА "Новости". В результате удара пострадали четыре человека. Во время эвакуации скончался военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, получивший ранения при разрыве кассетного суббоеприпаса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что виновные в жестокой расправе над российским военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым понесут наказание, причем ответственность с ними разделят те, кто поставил Киеву кассетные боеприпасы.

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