Ведомство борется с огнем

Площадь природных пожаров в России в настоящее время составляет 1 млн га. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в 19 субъектах Российской Федерации продолжают действовать 267 очагов природных пожаров. При этом увеличивается количество термических точек, выявляемых из космоса.

В ближайшую неделю высокая пожарная опасность прогнозируется в Астраханской области, на юге Волгоградской области и в Калмыкии, цитирует сообщение министерства ТАСС.

Россия не только справляется с собственными природными пожарами, но и оказывает помощь в борьбе с ними другим государствам. В Турцию отправились два самолета Бе-200 МЧС России по указанию российского лидера Владимира Путина. Бывший глава Министерства обороны Греции Панос Камменос призвал действующие власти своей страны обратиться к России за помощью, выразив уверенность в том, что "нам ее дадут".

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