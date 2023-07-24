Американские санкции назвали "знаком качества" для смелых политиков

Противоправные санкции, которыми Вашингтон пытается запугать своих геополитических противников – проявление слабости и растерянности, а вовсе не силы. Суверенные страны, такие как Сербия и Россия, воспринимают их как повод для еще более решительного продвижения независимой политики, заявили в российской Службе внешней разведки.

В СВР прокомментировали решение Вашингтона ввести санкции против главы сербской разведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. В заявлении пресс-бюро ведомства подчеркивается, что американские ограничения стали своеобразным "знаком качества" для смелых и национально ориентированных политиков. Так что Вулин попал в хорошую компанию.

При этом, отметили в СВР, цинизм направленных против Александра Вулина американских инсинуаций поражает. Американские "слуги народа" регулярно попадаются на злоупотреблении служебными полномочиями в целях обогащения, а в Белом доме находят кокаин. Российская разведка советует администрации Байдена заняться проблемами в собственных коридорах власти, передает РИА Новости.

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