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Во Львове попытались украсть из могилы прах Героя Советского Cоюза

11:56
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Мэр города заявил, что прах ему не нужен, но просто так его не отдаст

Во Львове неизвестные попытались украсть прах советского разведчика Николая Кузнецова из его могилы на Холме Славы.
На мэра Львова пожаловались в полицию из-за отказа передать останки разведчика

Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил мэр города Андрей Садовый. На месте работает полиция.

"Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим", - написал он в своем telegram-канале.

Кузнецов родился 27 июля 1911 года в селе Зырянка Пермской губернии (ныне - Свердловская область). Он обладал феноменальными способностями к языкам и в совершенстве разговаривал на немецком. Во время Великой Отечественной войны Кузнецов выдал себя за немецкого офицера на оккупированной гитлеровцами Украине. Ему удалось добыть ценнейшие военные сведения. Разведчик погиб 9 марта 1944 года в селе Боратин на границе Львовской и Волынской областей.

История с перезахоронением Кузнецова тянется с 2000 года. Родственники и российские ветераны неоднократно обращались к властям Украины с просьбой передать в Россию останки Кузнецова, так как могила разведчика неоднократно становилась объектом для надругательств со стороны националистов.

Суд дважды удовлетворил иск родственников, однако мэр Львова Андрей Садовый отказался это сделать. В октябре 2021 года правозащитники подали на него заявление в полицию

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