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Грета Тунберг может получить до полугода тюрьмы

12:02
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Активистка нарушила правила публичных акций и не подчинилась полиции

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг в понедельник предстанет перед судом за нарушение правил при проведении демонстрации в шведском городе Мальмё.
Европейцы начинают уставать от лицемерия экоактивистов

Как отмечает Agence France-Presse, девушка участвовала в демонстрации, которая создала помехи автомобильному движению, при этом она не подчинилась приказам полиции освободить проезд.

Максимальное наказание может составить до шести месяцев лишения свободы, однако прокурор Шарлотта Оттосен заявила агентству, что обычно нарушителям, которым предъявлены подобные обвинения, выписывают штрафы.

Тунберг не впервые оказывается в поле зрения правоохранительных органов. 17 января шведская экоактивистка была задержана во время протестов около угольной шахты рядом с заброшенным поселением Лютцерат. Затем она оказалась в числе демонстрантов, которые блокировали здания министерств, протестуя против строительства ветряных электростанций на территории проживания коренных народов. Активистов задержали полицейские.

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Грета Тунберг
Грета Тунберг
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