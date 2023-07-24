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Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

12:01
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Он увеличен на пять лет

Предельный возраст пребывания в запасе для некоторых военнообязанных повышен на пять лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

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Как указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, нововведения касаются граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских. То есть, солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

В соответствии с законом, теперь предельный возраст для военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет.  Соответственно, повышение во втором разряде -  с 45 до 50 лет, в третьем - с 50 до 55 лет. Разряд зависит от возраста, звания и пола.

В результате нововведений срок нахождения в запасе для таких граждан приближен к офицерскому (для офицеров он составляет от 50 до 70 лет). Увеличивается также предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

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