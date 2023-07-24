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Медведев призвал ВС России выбирать нестандартные цели для ударов

12:17
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Бить надо туда, где "нас пока не ждут", заявил политик

У Украины не получается добиться успехов в ходе контрнаступления, но информационные победы нужны, поэтому наносятся удары по гражданским объектам. Такое заявление сделал в понедельник, 24 июля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
ВС России нанесли мощный удар по украинскому порту

Как написал политик в своем Telegram-канале, "бандеровские ублюдки все чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов", и к этому необходимо быть готовыми.

России, по его мнению, необходимо выбирать нестандартные цели для своих ударов — не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы, но "и другие места, где нас пока не ждут", особенно "где эффект будет очень весомым".

Ранее Дмитрий Медведев, комментируя атаку киевского режима на Крымский мост, призвал к жестким и негуманным действиям в отношении террористов. Политик подчеркивал, что "они понимают только язык силы", поэтому "надо взрывать их собственные дома и дома их родственников", а санкции, запугивания и прочие гуманные методы борьбы их будут непонятны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после попытки киевского режима ударить дронами по Кремлю заявил, что "будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим". О каком именно оружии идет речь, политик не уточнил.

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