Джонни Деппа нашли без сознания в номере отеля

Концерт был сорван

Американского актера и музыканта Джонни Деппа экстренно госпитализировали в Будапеште.

Как сообщает венгерский таблоид Blikk, артист находился в венгерской столице на гастролях со своей группой Hollywood Vampires. Депп пропустил саундчек, но это ни у кого не вызвало подозрений, так как он сделал это ранее. Все уже было готово к концерту, но музыкант не вышел из отеля.

Деппа обнаружили в номере без сознания, ему вызвали скорую помощь. Причина произошедшего не разглашается менеджментом артиста, однако СМИ пишут, что Депп мог злоупотребить алкоголем.

Концерт в Будапеште 18 июля не состоялся, однако уже 22 июля Депп со своей командой выступили в Польше.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"