Балицкий: ВСУ на запорожском направлении сдаются в плен целыми взводами

Контрнаступление ВСУ терпит провал
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала украинского наступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказал временно исполняющий обязанности руководителя региона Евгений Балицкий.
Как отметил политик в эфире телеканала "Россия 24", это происходит уже "на протяжение последнего времени, месяца". Если весной сдавались по одному-два человека, то "сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных [подразделений] не было, но взводные сдачи мы наблюдали".
Балицкий заверил, что с пленными обращаются гуманно и обеспечивают им достойные условия содержания. Он выразил надежду на то, что "в дальнейшем многие из них останутся жить на Запорожье, здесь семьи свои вернут и будут развивать народное хозяйство".
Ранее солдат ВСУ Евгений Голоднов рассказал, что после бегства однополчан проснулся в российском плену. Приехав в зону СВО, его батальон занимался укреплением новых позиций, и уже к вечеру командиры приказали всем ложиться спать. Голоднова должен был разбудить сослуживец перед выходом на позиции. Однако "они отходили или отбегали, не знаю, то есть меня разбудили уже российские войска".