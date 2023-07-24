В Кремле заявили о сохраняющейся опасности атак на Крымский мост

Необходима постоянная повышенная бдительность

Опасность атак на Крымский мост сохраняется. Необходимо сохранять повышенную бдительность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в беседе с журналистами прокомментировал сегодняшние сообщения ФСБ. Спецслужбы обнаружили следы взрывчатки в трюме сухогруза, который направлялся из Турции в порт Ростова-наДону. Судну запретили проход под аркой моста и предписали покинуть российские территориальные воды.

Песков отметил, что обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер и проверок. В связи с инцидентом контактов российского президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пока не было. Но исключать их нельзя, приводит слова Пескова ТАСС.

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