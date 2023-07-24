ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в Новой Москве

12:40
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Откроются около 230 рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское в Новой Москве.

Участок расположен участке между улицами Троицкая, Барышевская Роща, Руденко и Остафьевским шоссе. Строители возведут трехэтажное строение площадью около 14,5 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра столицы.

"Арендаторами площадок центра могут стать высокотехнологичные компании из таких отраслей, как электроника, автомобиле- и машиностроение, а также из ИT-сектора", – отметил мэр.

Центр инноваций и импортозамещения построят по программе стимулирования создания мест приложения труда. Москва получит около 230 новых высокотехнологичных рабочих мест, подчеркнул Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Здание центра инноваций и импортозамещения
Здание центра инноваций и импортозамещения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.