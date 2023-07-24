Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в Новой Москве

Откроются около 230 рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское в Новой Москве.

Участок расположен участке между улицами Троицкая, Барышевская Роща, Руденко и Остафьевским шоссе. Строители возведут трехэтажное строение площадью около 14,5 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра столицы.

"Арендаторами площадок центра могут стать высокотехнологичные компании из таких отраслей, как электроника, автомобиле- и машиностроение, а также из ИT-сектора", – отметил мэр.

Центр инноваций и импортозамещения построят по программе стимулирования создания мест приложения труда. Москва получит около 230 новых высокотехнологичных рабочих мест, подчеркнул Собянин.

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