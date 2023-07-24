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В Кремле рассказали об ответе России на атаку дронов на Москву

12:58
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Киевский режим направил беспилотники на российскую столицу

Ответом на новую атаку беспилотными летательными аппаратами Москвы станет продолжение специальной военной операции. Такое заявление сделал в понедельник, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Беспилотник упал на территорию кладбища в Зеленограде

Спикер Кремля подчеркнул, что специальная военная операция продолжается, она будет продолжаться, а ее цели должны быть достигнуты.

При этом Песков рассказал, что дополнительных поручений главы государства Владимира Путина в связи с новыми атаками украинских беспилотников на Москву и Крым не потребуется — силовые структуры в стране находятся в готовности, ведется напряженная круглосуточная работа по обеспечению безопасности регионов, сообщает "Интерфакс".

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у Украины не получается добиться успехов в ходе контрнаступления, но информационные победы нужны, поэтому наносятся удары по гражданским объектам. Он призвал ВС России выбирать нестандартные цели для своих ударов — не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы, но "и другие места, где нас пока не ждут", особенно "где эффект будет очень весомым".

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