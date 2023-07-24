В Кремле рассказали об ответе России на атаку дронов на Москву

Киевский режим направил беспилотники на российскую столицу

Ответом на новую атаку беспилотными летательными аппаратами Москвы станет продолжение специальной военной операции. Такое заявление сделал в понедельник, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что специальная военная операция продолжается, она будет продолжаться, а ее цели должны быть достигнуты.

При этом Песков рассказал, что дополнительных поручений главы государства Владимира Путина в связи с новыми атаками украинских беспилотников на Москву и Крым не потребуется — силовые структуры в стране находятся в готовности, ведется напряженная круглосуточная работа по обеспечению безопасности регионов, сообщает "Интерфакс".

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у Украины не получается добиться успехов в ходе контрнаступления, но информационные победы нужны, поэтому наносятся удары по гражданским объектам. Он призвал ВС России выбирать нестандартные цели для своих ударов — не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы, но "и другие места, где нас пока не ждут", особенно "где эффект будет очень весомым".

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