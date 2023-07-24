Twitter сменил логотип с птицы на Х

Официальные цвета соцсети - черный и белый

Официальный аккаунт социальлной сети Twitter изменил название на X и сменил аватар, убрав логотип с птицей.

Теперь вместо белой птицы на голубом фоне пользователи соцсети теперь будут видеть букву X на черном, передает РИА Новости.

Ранее новый владелец Twitter Илон Маск опубликовал фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа.

"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птичками", - написал Маск в своем аккаунте.

Тем временем Twitter в России пока не собираются разблокировать. В Роскомнадзоре заявили, что соцсеть до сих пор не удалила более 1 тысячи материалов, нарушающих законодательство России.

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