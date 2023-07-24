ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Twitter сменил логотип с птицы на Х

12:57
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Официальные цвета соцсети - черный и белый

Официальный аккаунт социальлной сети Twitter изменил название на X и сменил аватар, убрав логотип с птицей.

Теперь вместо белой птицы на голубом фоне пользователи соцсети теперь будут видеть букву X на черном, передает РИА Новости

Ранее новый владелец Twitter Илон Маск опубликовал фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа.

"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птичками", - написал Маск в своем аккаунте.

Тем временем Twitter в России пока не собираются разблокировать. В Роскомнадзоре заявили, что соцсеть до сих пор не удалила более 1 тысячи материалов, нарушающих законодательство России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Twitter
Twitter
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.